Belg speelt klarinet in wereldorkest

De Vlaamse klarinettist Roeland Hendrikx heeft als eerste Belg een klassieke CD mogen opnemen met het London Philharmonic Orchestra. Dat is één van de allerbeste orkesten ter wereld.

Hendrikx is ook verbonden aan het nationaal orkest van België, maar dit is nog iets helemaal anders. Het is voor hem een hele eer dat zo een gerenommeerd orkest met hem wil spelen.

En die eer blijkt wederzijds te zijn. “Met Roeland krijg je zo veel verschillende aspecten. Het lyrische aspect, hij voegt prachtige fraseringen toe aan de trage bewegingen van Mozart bijvoorbeeld. Maar hij heeft ook een briljante techniek, hij kan veel noten heel erg snel spelen”, zegt dirigent Martyn Brabbins.

Op het programma staan klarinetconcerto’s van onder meer Mozart en Max Bruch. De opnames in Londen hebben drie dagen geduurd.