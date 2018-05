Belg kan beste jonge chef ter wereld worden

Dit weekend vindt de finale plaats van de S.Pellegrino Young Chef 2018. Drie dagen lang neemt Frederic Chastro, die de Benelux vertegenwoordigt, het op tegen twintig andere finalisten van over de hele wereld. De wedstrijd wordt al voor de derde keer georganiseerd, en voor de tweede keer mag een chef uit België deelnemen aan de finale.

Het is al de derde editie van de competitie die op zoek gaat naar jong culinair talent. De wedstrijd staat open voor alle chefs, souschef-koks, chefs de parties en commis jonger dan dertig.

Frederic Chastro

Voor de titel van Young Chef komen dit jaar 21 chefs in aanmerking, afkomstig uit 21 regio’s. De selectieprocedure van de finalisten duurt meer dan een jaar, met voor de Benelux Frederic Chastro als winnaar.

Frederic werkt sinds juni 2017 als chef in zijn eigen restaurant Sōma (Antwerpen). De chef met Frans-Colombiaanse roots studeerde in 2011 af aan de Hospitality Industry School in Avignon (Frankrijk). Later werkte hij bij verschillende Franse restaurants. Na een Colombiaanse tussenstop belandde hij in België bij Silverspoon (Wijnegem) en Fleur de Sel (Kasterlee).

Klassieke keuken

Samen met zijn Belgisch-Griekse vriendin Adriana Zafiris brengt hij in Sōma een klassieke keuken met ingrediënten die hun oorsprong vinden bij de vier verschillende nationaliteiten van het duo. Het koppel werd door Gault&Millau al uitgeroepen tot ‘Jeunes Talents’ voor hun werk in de keuken van bistro L’Arsenic in Lyon.

"Fantastische ervaring"

"Deze wedstrijd is voor mij een grote kans om te ontdekken waar andere jonge chefs mee bezig zijn”, zegt Chastro. “Niet alleen in de Benelux, maar wereldwijd. Een chef is altijd een onderdeel van een team. Naast de competitie is de solidariteit tussen koks zeer belangrijk. Ik respecteer elke concurrent en wens iedereen alle geluk in deze fantastische ervaring."