Bekende Vlamingen komen op tegen online haat

Een aantal Bekende Vlamingen delen op hun sociale mediakanalen een foto van zichzelf met gekruiste armen om aandacht te vragen voor online haat. Ze doen dat na een initiatief van het VTM-programma 'Make Belgium Great Again'. Dat meldt de persdienst van Medialaan, de moederholding van VTM.

"Online haat is één van de problemen van deze tijd", zegt Frances Lefebure, presentatrice van 'Make Belgium Great Again'. Zij en Nora Gharib bespraken dat thema in de uitzending van gisteren. Ze deden dat door niets vermoedende voorbijgangers met de neus op de feiten te drukken én met de lancering van een emoji als reactie op online haat.

Gekruiste armen

Sinds afgelopen zondag delen tal van BV's een foto van zichzelf met gekruiste armen op hun sociale kanalen. Onder meer Koen Wauters, An Lemmens, Staf Coppens, Laura Tesoro, Michael Van Peel, Sven De Leijer, Ruth Beeckmans, acteurs uit 'Familie' en 'Thuis' en enkele politici zetten hun schouders onder de actie. Zij roepen iedereen op met de emoji te reageren op online haatberichten en deze een halt toe te roepen.