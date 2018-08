Begrafenis Aretha Franklin in Detroit

In Detroit wordt de Amerikaanse soulzangeres Aretha Franklin begraven. Op de plechtigheid zullen vele bekende artiesten, maar ook ex-presidenten het woord nemen. De dienst zal zo’n 6,5 uur in beslag nemen. Volg het hier live.

Onder de genodigden zijn Stevie Wonder, die Aretha in haar laatste dagen nog bezocht, en Bill Clinton. Wonder zingt tijdens de dienst, net als onder anderen Faith Hill, Chaka Khan, Ariana Grande en Jennifer Hudson. Clinton is een van de sprekers, net als Smokey Robinson, Clive Davis en dominee Jesse Jackson, die de Queen of Soul ook een paar dagen voor haar overlijden op 16 augustus bezocht.