Bedenker Spider-man Stan Lee (95) overleden

Stan Lee, de legendarische bedenker van onder meer Spider-man, de X-men en de Hulk is op 95-jarige leeftijd overleden. Dat melden internationale media.

Andere van zijn bekende personages zijn de Fantastic Four, Daredevil, Dr. Strange en Iron Man. In totaal bedacht hij zowat 350 figuren. Hij zorgde er op die manier mee voor dat strips in de VS evolueerden tot een onderdeel van de populaire cultuur. Heel wat van de personages die Lee sinds het begin van de jaren zestig creëerde, groeiden ook op het witte doek uit tot bekende figuren.

Ook Black Panther, een van de meest succesvolle films van 2018, is gebaseerd op een van zijn creaties. Opvallend is dat Lee zelf ook kort opdook in een twintigtal films die rond zijn Marvelpersonages waren opgebouwd.

Fantastic 4

Stan Lee werd in 1922 in New York geboren als zoon van Roemeense migranten. Al op 17-jarige leeftijd ging hij als assistent aan de slag bij Timely Comics, de voorloper van Marvel. In het begin van de jaren veertig creëerde hij met 'Destroyer' zijn eerste stripfiguur. Vanaf dan maakte hij ook gebruik van de artiestennaam Stan Lee, die later ook zijn echte naam werd.

In 1961 ontwikkelde hij samen met tekenaar Jack Kirby de Fantastic Four. Zij moesten een tegenhanger vormen voor de Justice League-figuren (onder andere Superman, Batman en Wonder Woman) van concurrent DC Comics. Een jaar later bedacht hij ook Spider-Man.

Supermensen

De figuren van Stan Lee sloegen aan omdat ze, ondanks hun bovennatuurlijke krachten, als menselijker beschouwd werden dan de perfecte personages van DC Comics. Zo is Daredevil blind en heeft de Hulk ongecontroleerde woede-uitbarstingen. En Peter Parker, die als Spider-Man wolkenkrabbers beklimt, is in het dagelijkse leven een 'gewone, slordige jongen', zo liet Lee in 2013 optekenen.

"Ik heb geprobeerd om menselijke wezens te gebruiken, die ook over bovennatuurlijke krachten beschikken."

Stan Lee stierf op 95-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Los Angeles, zo melden TMZ en Hollywood Reporter. Marvel zelf heeft nog niet gereageerd op het overlijden. Maar de Amerikaanse media hebben van een advocaat van de familie wel bevestiging gekregen van zijn dood.