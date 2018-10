Beautiful Boy voorgesteld op Filmfestival Gent

Op de laatste dag van het Filmfestival van Gent is de film Beautiful Boy voorgesteld. Het gaat om een waargebeurd verhaal dat gebaseerd is op het boek van New York Times-journalist David Sheff. Daarin vertelt hij over zijn gevecht met de drugsverslaving van zijn zoon. De Belgische regisseur Felix Van Groeningen schreef mee aan het scenario, op vraag van Plan B, het productiehuis van acteur Brad Pitt.

De film toont hoe liefhebbende ouders machteloos toekijken hoe hun zoon steeds verder wegzakt in een harddrugsverslaving.

Het is de eerste zogenaamde Hollywoodfilm van Felix Van Groeningen, met een topcast. Acteur Timothée Chalamet, die bekend is van de filmhit Call Me By Your Name, is vol lof over Van Groeningen: “Hij is regisseur, maar ook kunstenaar.” Ook Steve Carell speelt mee in de film.

Beautiful Boy zal vanaf 21 november overal in de bioscoop te zien zijn.