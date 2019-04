Bart Moeyaert wint 'Nobelprijs voor jeugdliteratuur'

Bart Moeyaert heeft op de Bologna Children’s Book Fair de Astrid Lindgren Memorial Award 2019 gewonnen, zowat de Nobelprijs voor jeugdliteratuur.

Moeyaert was al zestien keer genomineerd voor de onderscheiding. Dat hij de prijs nu ook effectief mag ontvangen, is een heel mooie bekroning. Hij volgt in de voetsporen van auteurs als Kitty Crowther, Shaun Tan, Wolf Erlbruch en Philip Pullman.

Het juryrapport stelt dat 'Moeyaerts gecondenseerde en muzikale taal vibreert met onderdrukte emoties en onuitgesproken verlangens. Hij portretteert relaties in crisis met een filmische directheid. […] Moeyaerts sprankelende werk onderstreept het feit dat boeken voor kinderen en jongeren een vanzelfsprekende plaats hebben in de wereldliteratuur.’

Bekroning van heel oeuvre

De Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) is wereldwijd de belangrijkste prijs voor jeugdliteratuur. De award werd opgericht in 2002 ter ere van de Zweedse schrijfster Astrid Lindgren, die dat jaar overleed. Zoals bij de Nobelprijs wordt niet één bepaald werk bekroond, maar wel een heel oeuvre.

Behalve de grote eer hangt er een beloning van bijna 480.000 euro aan vast.

Bart Moeyaert was amper negentien toen zijn debuut uitkwam in 1983 ‘Duet met valse noten’. Het werd in 1984 bekroond als beste boek van het jaar door de Kinder- en Jeugdjury. Zijn werk wordt in het Nederlands uitgegeven door Querido en is ondertussen vertaald in meer dan twintig talen. Moeyaert kreeg al zowat elke Nederlandstalige en internationale prijs voor jeugdliteratuur. Aan dat lijstje mag hij nu ook de ‘Nobelprijs’ toevoegen.