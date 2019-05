Bart Moeyaert ontvangt de Astrid Lindgren Memorial Award

Bart Moeyaert neemt vandaag de Astrid Lindgren Memorial Award 2019 in ontvangst. De Belgische schrijver won de prijs vorige maand op de Bologna Children's Book Fair in Italië. Daarmee verzilvert hij zijn zestiende nominatie voor de "Nobelprijs voor Jeugdliteratuur". Moeyaert krijgt onder meer zo'n 480.000 euro.

De Astrid Lindgren Memorial Award is wereldwijd de belangrijkste prijs voor jeugdliteratuur. De cultuurprijs werd opgericht in 2002 ter ere van Astrid Lindgren, de Zweedse schrijfster van "Pippi Langkous" en "Michiel van de Hazelhoeve". Zij overleed in dat jaar.

Het was intussen de zestiende keer dat Moeyaert voor de prijs genomineerd was. Dit jaar worden zijn nominaties verzilverd. De jury koos Moeyaert uit een lijst genomineerden uit meer dan zestig landen. Volgens de internationale jury zit "Moeyaerts muzikale taal vol onderdrukte emotie en onuitgesproken wensen". "Hij weet moeilijke relaties te beschrijven met een filmische urgentie. Moeyaerts verfrissende werk onderlijnt dat kinder- en jeugdboeken een waardige plek verdienen in de wereldliteratuur", aldus de jury.

Bart Moeyaert was amper 19 jaar toen zijn debuut uitkwam in 1983. Zijn werk wordt in het Nederlands uitgegeven door Querido en is ondertussen vertaald in meer dan twintig talen. Moeyaert kreeg al zowat elke Nederlandstalige en internationale prijs voor jeugdliteratuur.