Bart De Pauw weg bij 'Koeken Troef!'

Bart De Pauw heeft ontslag genomen bij 'Koeken Troef!', het productiehuis dat hij in 2008 zelf heeft opgericht. Dat staat in het Staatsblad.

"De algemene vergadering beslist om het aantal zaakvoerders te herleiden van 2 naar 1", staat er te lezen. Bart De Pauw stapt op en zo blijft zijn vrouw Ines De Vos de enige bazin van het productiehuis.

In 2008 richtte hij 'Koeken Troef!' op samen met de voormalige taalleerkrachte Helen Perquy. Na zakelijke verschillen stapte zij op en nam de vrouw van Bart De Pauw haar plaats in.

#Metoo

De Pauw kwam begin november 2017 in opspraak als eerste Vlaming in het #metoo-schandaal. De openbare omroep VRT had de samenwerking met hem stopgezet, nadat verschillende vrouwelijke actrices klachten hadden ingediend tegen de tv-maker. De toenmalige quiz 'Twee tot de zesde macht', die De Pauw had gemaakt en presenteerde, werd meteen stopgezet.