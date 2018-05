"Bang om Maithili te verliezen"

Telefacts volgde een jaar lang de dertienjarige Maithili en haar ouders uit het West-Vlaamse Assebroek. 22 maanden geleden kreeg het meisje de diagnose DIPG, een ongeneeslijke hersenstamtumor. De ouders vonden een niet-officiële en controversiële behandeling in Mexico, die zeer duur is en niet erkend wordt door de Europese overheid. In een Telefacts-reportage reageren de Mexicaanse artsen voor het eerst voor de camera.

De Mexicaanse artsen willen de tumor met verschillende middelen aanvallen. Wat Maithili precies krijgt, weten haar ouders niet. Wel weten ze dat er via de lies een cocktail van medicatie wordt ingebracht en dat er met immuuntherapie wordt geëxperimenteerd.

Twijfel bij Belgische artsen

De Mexicaanse dokters beweren dat ze goeie resultaten behalen, maar Belgische artsen hebben ernstige vragen en twijfels over wat er in Mexico gebeurt. Leen Willems, UZ Gent: “We weten eigenlijk heel weinig van de therapie in Mexico. Het enige wat we weten, is wat er op de Facebookpagina staat. En elke keer als we proberen om de artsen daar te contacteren, krijgen we een heel nietszeggend antwoord. Ik en een aantal van mijn collega’s hebben dat al geprobeerd en ook internationaal zijn er al veel pogingen gedaan om informatie te krijgen, maar we krijgen geen enkel detail over de behandeling in Mexico.”

"Onbegrijpelijk"

Ook het Belgische Antikankerfonds, een non-profitorganisatie die onderzoek doet naar nieuwe kankerbehandelingen, vindt het fout dat de Mexicaanse dokters geld vragen voor wat zij “een experimentele therapie” noemen. Lydie Meheus, CEO: “Laat ons duidelijk zijn dat een experimentele behandelingsstudie nooit geld mag kosten. Het lijkt dus op het randje van winstbejag. Bovendien is het voor ons totaal onbegrijpelijk, eigenlijk bijna crimineel, dat zij claimen iets te hebben dat zou werken en totaal niet bereid zijn daarover te communiceren”

De artsen in Mexico reageren in een exclusief interview: “We proberen ons te concentreren op ons werk, want als we beginnen met argumenteren en vechten, al deze praatjes over onze job, dan zouden we nu niet doen wat we aan het doen zijn.”

Financieel en emotioneel moeilijk

De ouders van Maithili hebben op dit moment al bijna 400.000 euro uitgegeven aan de behandelingen. De financiële druk is groot en ook emotioneel wordt het elke dag moeilijker. Mama Stefanie: “De schrik om haar te verliezen, om haar echt kwijt te spelen, is iets dat nooit niet meer verdwijnt. Dat is iets waar je mee opstaat en mee gaat slapen. Plots gaat het over iets als leven en dood, iets wat je niet in de hand hebt. Iets waarvoor je op anderen moet vertrouwen.”

