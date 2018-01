"'Bad Boys 3' wordt 'Patser' in Miami"

“Het is echt een droom die uitkomt”, reageren regisseurs Bilall Fallah en Adil El Arbi op het nieuws dat ze ‘Bad Boys 3’ mogen regisseren. “We blijven wel met onze voeten op de grond tot we echt op de set staan met Will Smith en Martin Lawrence”, vertelt Fallah aan VTM NIEUWS.

‘Bad Boys For Life’ is de derde Bad Boys-film waarin Smith en Lawrence de hoofdrol spelen. Ze vertolken de rol van Mike Lowrey en Marcus Burnett, detectives bij de drugsbrigade van Miami.

Fallah en El Arbi gingen vorige week nog in première met hun derde langspeelfilm ‘Patser’. De smaak van die film hebben ze duidelijk te pakken. “Als we Bad Boys maken, zal het in de lijn zijn van ‘Patser’”, verteld Fallah. “Ja, het wordt ‘Patser’ in Miami”, vult Adil El Arbi aan.

Wanneer de film gedraaid wordt, weet het duo nog niet. “Als we ‘Bad Boys’ dit jaar niet maken, dan maken we misschien wel een volgende ‘Patser’”, zegt Bilall Fallah.