Asia Argento erkent seks te hebben gehad met minderjarige acteur

De Italiaanse actrice Asia Argento, één van de eerste en luidste stemmen van de #MeToo-beweging, heeft toegegeven seks te hebben gehad met mede-acteur Jimmy Bennett toen die nog minderjarig was. De intussen 43-jarige actrice zegt nu medelijden te hebben met "deze verloren ziel".

De New York Times berichtte vorige maand al dat de actrice Bennett had betaald om de zaak te schikken. Argento bevestigde toen de betaling, maar volgens haar had die te maken met financiële problemen van de acteur. Ze ontkende eerst seksuele betrekkingen met hem te hebben gehad.

Op de Italiaanse zender La7 geeft ze nu toch toe dat er seks is geweest tussen beiden. De feiten speelden zich af in 2013, toen de acteur zeventien jaar was. De twee hadden afgesproken voor een auditie. "Hij besprong me en ik bevroor", luidt het in haar versie. De maanden nadien zou Bennett haar via Snapchat video's hebben gestuurd waarin hij naakt te zien was en masturbeerde.

Argento haalt nu zwaar uit naar haar Bennett. "Zijn uitlatingen maakten me een beetje kwaad, maar bovenal voel ik medelijden met hem (...) Bennett is een kind dat er niet in slaagde zijn carrière voort te zetten en is daarom een verloren ziel." Ze verwijt hem ook haar te chanteren.

Na de onthullingen door de New York Times werd Argento uit de Italiaanse versie van X Factor verwijderd.

Foto: archief