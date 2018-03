Arnold Schwarzenegger geopereerd aan hart

Voormalig Californisch gouverneur en acteur Arnold Schwarzenegger heeft een dringende hartoperatie ondergaan. De zeventigjarige werd gisteren naar het ziekenhuis gebracht waar hij een nieuwe katheter kreeg ingeplant. Schwarzenegger onderging al verschillende operaties aan het hart.

Schwarzenegger zou een gewone kathetervervanging ondergaan maar dokters stelden vast dat een ernstigere ingreep nodig was. De katheteringreep is experimenteel en de ster kreeg achteraf enkele complicaties. Toch zou hij het volgens Amerikaanse media intussen goed stellen.

Nieuwe hartklep

Het is niet de eerste hartingreep die de acteur onderging. In 1997 kreeg hij een nieuwe hartklep, hoewel dokters toen oordeelden dat de ingreep niet dringend was. Schwarzenegger vond dat hij toen de juiste fysieke conditie had om de ingreep op jongere leeftijd te ondergaan.

De hartproblemen van Schwarzenegger zijn genetisch bepaald en zouden niets te maken hebben met het gebruik van steroïden, liet hij zelf weten voor de allereerste operatie in 1997. Schwarzenegger was voor zijn acteurscarrière bodybuilder, hij won vijf keer de titel van Mr Universe en werd zeven keer verkozen tot Mr Olympia. Hij heeft steeds gezegd dat hij nooit steroïden had gebruikt en de titels volledig op eigen verdienste behaalde.