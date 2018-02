Arm Hans Van Alphen uit kom bij 'Boxing Stars'

Er was even opschudding bij de opnames van het VTM-programma 'Boxing Stars' vanavond. Acteur Bill Barberis nam het in de ring op tegen meerkamper en olympiër Hans Van Alphen en dat ging er hard aan toe: de arm van Van Alphen schoot zelfs even uit de kom.

Daarop werd de kamp meteen stilgelegd. Na vijf minuten was evenwel al duidelijk dat alles in orde was met Van Alphen en hij keerde terug naar de ring.

De opnames vonden vanavond plaats, het programma zelf zal binnenkort te zien zijn op VTM. Naast Barberis en Van Alphen trokken ook onder meer Laura Tesoro, Nathalia, Astrid Coppens en VTM NIEUWS-journalist Faroek Özgünes de handschoenen aan.