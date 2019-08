Ariana Grande trad voor het eerst weer op in Manchester

Popster Ariana Grande heeft gisteren voor het eerst sinds twee jaar weer opgetreden in Manchester. In 2017 vielen er 22 doden door een terreuraanslag in de Manchester Arena, waar zij net een concert had gegeven. Ze keerde nog terug voor een benefiet, maar daarna niet meer door posttraumatische stress.

(Lees verder onder de video)

Ariana Grande trad gisteren op op de Pride van Manchester. Ze was naar eigen zeggen nerveus en overdonderd om terug te zijn in de stad. Het concert startte erg emotioneel, met het eerste nummer dat Ariana Grande schreef na de aanslag in Manchester. Een nummer dat haar en haar fans moest helpen verwerken wat er toen is gebeurd.

Twee jaar geleden sloeg een terrorist toe tijdens een concert van de popzangeres in de Manchester Arena. 22 mensen zijn toen om het leven gekomen.

Het is bekend dat de zangeres het mentaal nog vaak moeilijk heeft - ze lijdt aan posttraumatische stress. De fans in Manchester vonden het dan ook erg moedig dat ze terug was.