Arctic Monkeys afsluiter Werchter

Arctic Monkeys speelt op zondag 8 juli het slotconcert van Rock Werchter. Dat hebben de organisatoren bekendgemaakt. De Britse indierockband vervoegt daarmee de voorlopige lijst van andere headliners op dit festival zoals Pearl Jam, Nick Cave and the Bad Seeds, Queens of the Stone Age, London Grammar, Gorillaz... Rock Werchter gaat dit jaar door van 5 tot en met 8 juli.

Arctic Monkeys heeft tot dusver al vijf albums op hun conto en tekende met 'Whatever people say I am, that's what I'm not' uit 2006 voor het best verkopende debuut ooit in het Verenigd Koninkrijk.

De groep wordt duidelijk alsmaar populairder. Elke nieuwe plaat verkoopt beter dan de vorige en hun songs werden tot dusver al meer dan zes miljard keer gestreamd. Nadat het de afgelopen drie jaar stil bleef rond de groep was hun komst volgens de festivalorganisatoren dan ook de absolute nummer 1 op de 'Rock Werchter 2018 wish list'. Later dit jaar brengt de groep overigens een nieuw album uit.