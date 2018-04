"Apple stapt over naar eigen chips"

Het Amerikaanse technologiebedrijf Apple wil vanaf 2020 eigen chips gaan gebruiken in zijn computers, in plaats van Intel-chips. Dat meldt het persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

De plannen voor de vervanging van Intel zouden zich nog in een vroeg stadium bevinden. Het doel ervan is om apparaten van Apple beter te laten samenwerken. Het gebruik van verschillende technologie is daarvoor een obstakel.

Apple maakt nu voor zijn iPhones, iPads en Apple Watch al gebruik van eigen chips. In Mac-computers zitten chips van Intel.

Beurs

Intel behaalt ongeveer vijf procent van zijn jaarlijkse omzet door zijn samenwerking met Apple. De beslissing is nog niet definitief, maar het aandeel Intel kreeg maandag op de beurs al een flinke opdoffer.