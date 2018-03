“Apple maakt goedkopere MacBook”

Volgens analisten komt Apple in de tweede helft van 2018 met een nieuwe MacBook Air op de proppen. “De laptop zou een stuk goedkoper zijn dan de huidige MacBook Air die ongeveer 1.100 euro kost”, aldus de doorgaans betrouwbare analist Ming-Chi Kuo.

De MacBook Air viert dit jaar al zijn tiende verjaardag. Steve Jobs stelde hem in 2008 voor als eerste compacte laptop van Apple. Volgens kenners komt de vernieuwing van de MacBook Air dan ook niet onverwacht. De computer kent al sinds zijn ontstaan hetzelfde design en hardwarematig vond er de afgelopen jaren enkel een update van de processor plaats.

Ook is de MacBook Air de enige computer van Apple die vandaag geen retinascherm heeft. Zo’n lcd-scherm met hoge pixeldichtheid, een nieuw design en een snellere hardware zijn dan ook veranderingen die volgens analisten zeker aanwezig zouden zijn.

Datum lancering nog onbekend

Wanneer de computer in België verkrijgbaar zal zijn, is nog onduidelijk. In juni vindt het WWDC plaats, Apple’s conferentie voor ontwikkelaars. Analisten gokken dat de nieuwe MacBook Air dan voorgesteld wordt. Recent werd ook bekendgemaakt dat Apple aan drie nieuwe iPhones en AirPods werkt.