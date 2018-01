Angeline Flor Pua is de nieuwe Miss België

De 22-jarige Angeline Flor Pua uit Borgerhout is de nieuwe Miss België. Ze werd verkozen na een galashow in Plopsaland De Panne en volgt Romanie Schotte op als mooiste meisje van het land.

Angeline werd geboren op 17 april 1995 en zit in haar derde jaar in de vliegacademie. Ze studeert dus als piloot. Haar vader is een Filipijnse zeeman, haar moeder een Vlaamse die werkt in een strijkatelier. Ze houdt van reizen, sport, bakken en uiteraard vliegen. Een andere passie is haar hondje, My Love Bobby the Pug. Ze is afkomstig uit het Antwerpse Borgerhout.

Met Zoé Brunet uit Jemeppe-sur-Sambre, amper 17 jaar krijgt ze een Waalse eredame naast zich. Zij liet zich vooral opmerken door haar weelderige haardos. Dhenia Covens uit Vremde haalde het voor de derde plaats. Zij is 24 jaar.

Nevenprijzen

Er werden ook nog heel wat nevenprijzen uitgedeeld. Didem Celebi uit Wezenbeek-Oppem werd Miss Social Media. De titel van Miss Talent ging naar Aloysi Desnouck. Laura Smeyers uit Kappele-op-den-Bos mocht huiswaarts met de titel Miss Sport. Miss Sympathy werd gedeeld tussen Daphné Fanon uit Tohogne en Alycia Vandenabeele uit Deerlijk. Miss Model werd Zoé Brunet, ook al eerste eredame dus, en Dhenia Covens werd Miss Beach, maar ook voor haar weegt de titel van tweede eredame zwaarder door dan deze bijkomende neventitiel.