Andy Peelman wordt voor de eerste keer vader, dat vertelt hij in primeur aan het Qmusic-duo Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe in een nieuwe aflevering van hun podcast 'De 10 Meest Gegoogelde Vragen Over'. Maarten en Dorothee legden één van de meest gegoogelde vragen 'is Andy Peelman papa?' voor aan De Buurtpolitie-acteur zelf: "Andy Peelman is nog geen papa, maar mijn madam is wel zwanger", vertelt Andy enthousiast. "Het is voorzien voor half augustus ergens. We zijn benieuwd en dat is heel spannend."