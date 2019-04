Amerikaanse rapper Nipsey Hussle (33) doodgeschoten

De Amerikaanse rapper Nipsey Hussle is gisterenmiddag doodgeschoten in Los Angeles. De dader is nog op de vlucht.

Nipsey Hussel was 33. Hij was eerder dit jaar nog genomineerd voor een Grammy Award voor beste Rap Album.

Op de stoep van zijn eigen kledingzaak 'Marathon Clothing' in Los Angeles werd hij beschoten. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht maar daar is hij overleden.

Er raakten nog twee andere mensen gewond bij de schietpartij. De dader is op de vlucht.

Hussle was in zijn jeugdjaren lid van een straatbende in Los Angeles. De laatste jaren werd hij echter een voortrekker van gelijke kansen voor zwarten in Amerika.

Enkele uren voor hij stierf tweette hij nog: "Having strong enemies is a blessing".

Op twitter en instagram reageren heel wat mensen geschokt op de dood van Hussle.

RIP Nipsey. I just spent Thursday with him filming a video for a beautiful new song we created with Khaled. We filmed in Inglewood, close to where he grew up. He was so gifted, so proud of his home, so invested in his community. Utterly stunned that he's gone so soon.