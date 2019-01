De Amerikaanse operazangeres Barbara Hendricks heeft gisteravond het Maximiliaanpark in Brussel bezocht. Ze deed dat om de vluchtelingen daar een hart onder de riem te steken. Hendricks is ambassadrice voor de vluchtelingenorganisatie van de VN en was in ons land voor een bezoek aan de VUB. In het Maximiliaanpark had ze lovende woorden voor het burgerplatform - voor de mensen die nog altijd elke nacht migranten mee naar huis nemen nu het zo koud is.