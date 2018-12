Amelie Albrecht wint als eerste vrouw Humo's Comedy Cup

Amelie Albrecht heeft als eerste vrouw ooit, de Humo's Comedy Cup gewonnen. Ze treedt hiermee in de voetsporen van Jens Dendoncker die de vorige editie in 2016 won.

De finale werd in de Antwerpse Arenberg gehouden. De 25-jarige Amelie haalde het daar van Jasper Posson en Sander VDB. Volgens de jury was het "een heel sterke en gevarieerde editie met een nieuwe generatie stand-up comedians". De jury koos voor Amelie "omdat ze hen het hardst deed lachen". Voor Humo's Comedy Cup waren zowat honderd stand-upcomedians ingeschreven, die zich in verschillende voorrondes moesten bewijzen.

Postbode

Amelie wordt omschreven als "een ongemotiveerde postbode met maar twee interesses, namelijk: Duvel. Haar hond en het bier. Een quarterlife-crisis zal haar niet overkomen, dat is te vermoeiend. Het liefst van al zou ze gewoon elke maand geld krijgen, maar zo werkt het niet. Dus doet ze maar comedy".