Alloo gaat terug in de tijd met Will Tura

Reportagemaker Luk Alloo gaat vanavond samen met Will Tura terug naar het verleden van de zanger in zijn reportagereeks ‘Alloo Bij’. Tura laat zich niet gemakkelijk interviewen, maar voor zijn schoonzoon maakt hij dus een uitzondering. Het resultaat is een unieke inkijk in de zestigjarige carrière van de zanger. Hij gaat onder andere met Tura terug naar zijn roots en laat hem zijn eerste date met zijn vrouw overdoen.

Wie Will Tura wat beter kent, weet dat hij liever iets vertelt met zijn liedjes dan via interviews. “Ik ben een zanger. Dit is mijn leven. Ik ben verslaafd aan mijn muziek”, het is niet toevallig één van zijn songteksten. Zestig jaar staat hij ondertussen op de planken, maar toch raken weinig journalisten echt dicht bij Tura. Luk Alloo heeft natuurlijk een streepje voor. Hij kent Tura al jaren privé. Heel uitzonderlijk mag Alloo zijn schoonvader Tura dagenlang volgen en allerlei verrassingen laten beleven. Al houdt Tura niet echt van verrassingen. “Je had me moeten verwittigen van alles wat je over me vindt”, zegt hij met uitgestreken gezicht tegen Alloo.

Terug naar roots

Een van die verrassingen is een trip naar Tura’s roots in het West-Vlaamse Veurne. Daar zet Alloo hem opnieuw achter het stuur van zijn allereerste auto, een Volkwagen Kever Cabrio uit 1958, “een sproetje”, zegt Tura, “the car of my life”. Samen rijden ze naar de plaats waar hij zijn allereerste optreden deed in Veurne, zaal Eldorado, al blijkt het gebouw niet meer te bestaan.

(Lees verder onder de foto)

Eerste date

Heel pakkend wordt het als Tura zijn allereerste date met zijn vrouw Jenny kan overdoen, in hetzelfde café in Brussel, aan hetzelfde tafeltje als toen, meer dan 45 jaar geleden. Jenny herinnert zich dat ze eerst niet echt onder de indruk was van de populaire zanger. “Ik weet dat ik toen ‘meneer’ zei. Hij deed zijn best. Maar ik wou nooit een eerste stap zetten. Dat moest hij doen. Hij was een knappe man, maar ik was niet meteen verliefd.” Tura vertelt over wat hij ziet als het geheim van hun huwelijk. “Ze heeft altijd goed gedoseerd. Ze was altijd een vrouw die wist wat ze wou, maar me nooit vleide. Ik was Arthur Blanckaert voor haar, en niet Will Tura.”

Will Tura was bijna James Blanca

Het had weinig gescheeld of de jonge Arthur Blanckaert was eind jaren ’50 het podium opgekropen als James Blanca. Dat was de naam die zijn ontdekker Walter Richard toen aan zijn poulain wou geven. Tura was het zelf bijna vergeten, maar bij een bezoek aan zijn ouderlijke woning in Veurne, duiken er oude krantenknipsels op.

(Lees verder onder de foto)

Ook op zijn 77ste is Tura nog zenuwachtig als hij moet optreden. “Het is eigenaardig, dat besef ik. Soms begrijp ik het zelf niet. Ik ben een twijfelaar. Bij alles wat ik doe, stel ik de vraag: doe ik het goed genoeg? Maar Ik ben ook altijd verwend door mijn publiek. Soms komen ze voor de 20ste keer. En is opnieuw de zaal uitverkocht. Dat is een geweldig medicijn.”

'Alloo Bij Will Tura', vanavond om 21.40 uur op VTM.