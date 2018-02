Alle tickets TML de deur uit

De laatste tickets voor het dancefestival Tomorrowland zijn de deur uit. Na twee eerdere verkoopmomenten vorige week, stelde de organisatie vandaag nog eens 115.000 tickets beschikbaar, en die werden vandaag in minder dan een uur tijd verkocht.

Tomorrowland gaat dit jaar door van 20 tot 20 juli en van 27 tot 29 juli. Verspreid over die twee weekend komen er dus 400.000 mensen naar De Schorre in Boom.

Vorige was er een moment waarop enkel Belgen tickets konden kopen en later die avond was er nog een internationale verkoop. Vandaag vond er een tweede internationale verkoop plaats en de laatste 115.000 tickets die daarbij beschikbaar werden gesteld, gingen in minder dan een uur de deur uit