Al meer dan 62.000 deelnemers voor Tournée Minerale

Al meer dan 62.000 deelnemers hebben zich ingeschreven voor Tournée Minérale. De actie, die mensen aanspoort om een maand lang geen alcohol te drinken, is volgens de organisatie nu al geslaagd. "Bovendien hebben we vorig jaar gemerkt dat dat daarbovenop heel veel mensen meedoen zonder zich in te schrijven op de website", zegt Marijs Geirnaert, directeur van VAD.

Nieuw dit jaar is dat mensen hun partner, familie, vrienden, collega’s, … kunnen uitdagen om mee te doen. Via de website kan je zo’n uitdaging ingeven, en de persoon in kwestie dan een boodschap sturen per mail of via Facebook. Ook die uitdagingen draaien goed: er werden al meer dan 7.000 geregistreerd.

Bekende deelnemers

Bovendien zijn sommige uitdagers en uitgedaagden bekende gezichten. In januari verschenen op sociale media een aantal berichten van BV’s die elkaar uitdaagden. Kat Kerkhofs nam het voortouw door Kurt Rogiers uit te dagen. Dat leidde dan weer tot een uitdaging van Sam De Bruyn, die na wat twijfelen live op de radio liet weten dat hij zou meedoen.

“Het is niet dat ik denk dat ik dat niet ga kunnen, ik heb al eens een periode geen alcohol gedronken. Het probleem is dat iedereen erover gaat zagen dat je niet drinkt!”, was de verklaring voor die aarzeling. Al heeft dat hem dus niet tegengehouden.

Geld voor kankeronderzoek

Naast het doorbreken van alcoholgewoontes, heeft de campagne nog een tweede doelstelling: geld inzamelen voor kankeronderzoek. Momenteel staat de teller rond de 16.000 euro, maar Stichting tegen Kanker hoopt nog op veel meer.

Er zijn drie manieren om kankeronderzoek te steunen via Tournée Minérale. Nieuw dit jaar zijn de uitdagingen. Wie vrienden uitdaagt om mee te doen aan de alcoholvrije maand, kan dat gebruiken om Stichting tegen Kanker te steunen. De uitdager kan namelijk beloven een som te storten, op voorwaarde dat de uitdaging tot een goed einde gebracht wordt.

Alcoholcalculator

De tweede manier is dat je een bedrag kan schenken voor de Stichting. Je kan je daarvoor laten inspireren door de alcoholcalculator op de homepagina, die een idee geeft van hoeveel geld je andere maanden uitgeeft aan alcohol.

Sponsoring

De laatste manier is sponsoring. Individuen of teams kunnen hun vrienden en familieleden vragen om hun deelname te sponsoren. “Dat is meteen een mooie extra motivatie", zegt Martine Ceuppens van Stichting tegen Kanker. "Je doet de uitdaging dan niet alleen voor jezelf, je zet er ook je ouders, vrienden of collega’s mee aan om kankeronderzoek te steunen. Een echte win-winsituatie."