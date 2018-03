Afvalwaarborg op camping Pukkelpop

Vanaf dit jaar moeten kampeerders op Pukkelpop een afvalwaarborg betalen. Dat schrijft Het Belang van Limburg. Dat is niet de enige verandering die het festival deze zomer doorvoert. Kampeerders zullen ook moeten betalen voor een campingticket en de prijzen van de festivaltickets worden opnieuw verhoogd.

Wie dit jaar wil kamperen op Pukkelpop moet rekening houden met een aantal veranderingen. Zo moet elke kampeerder een afvalwaarborg van tien euro betalen. Wanneer ze goed gesorteerd hebben, krijgen ze dat geld na afloop van het festival teruggestort.

Recycleren

Festivalgangers kunnen op de officiële Pukkelpopkampeerterreinen bij de ‘Recycle Points’ of bij campingmedewerkers twee vuilzakken vinden: eentje voor restafval en eentje voor PMD. Die zakken moeten ze tijdens het festival gebruiken om hun afval te sorteren.

“De terugbetaling van de afvalwaarborg gebeurt automatisch na afloop van het festival. Op voorwaarde dat de festivalganger in kwestie zijn afval gesorteerd heeft binnengebracht in een Recycle Point (restafval of PMD) en zijn polsbandje daar liet inscannen”, zegt Frederik Luyten, woordvoerder van Pukkelpop.

Betalende camping

Nog een verandering: er komt een betalende camping bij. Om op Camping Chill te logeren, moet je betalen, maar er zijn ook nog gratis kampeermogelijkheden. Camping Relax blijft gratis en heeft dezelfde faciliteiten als zijn betalende tegenhanger.

Het verschil is dat de wandelafstand groter is. Om die te overbruggen, rijden er op regelmatige tijdstippen gratis festivalshuttles van en naar het festivalterrein.

Prijzen

Voor een festivalticket zal je dit jaar trouwens iets meer moeten neertellen dan vorig jaar. Een dagticket kost dit jaar 100 euro in plaats van 99 euro. De prijs van een combiticket verhoogt van 199 euro naar 205 euro.

Wat dit jaar niet verandert, is de prijs van de eet- en drankbonnen. Voor twintig Food & Drinks vouchers betaal je in voorverkoop vijftig euro. Op het terrein zelf betaal je vijftien euro voor vijf vouchers. Je kan de Food & Drinks vouchers tot en met dinsdag 31 juli in voorverkoop kopen.

Nieuwe namen

Eerder deze week kondigde Pukkelpop 93 nieuwe namen aan, nadat N.E.R.D., de muziekgroep met onder andere Pharell Williams, per ongeluk een voorlopige affiche op sociale media plaatste.

Lees meer:

Foto: Facebookpagina Pukkelpop