Afval TML gerecycleerd tot zitbanken

Meer dan vijfhonderd kilogram plastic afval dat vorig jaar werd verzameld tijdens het muziekfestival Tomorrowland, wordt met behulp van een 3D-printer gerecycleerd tot een tiental zitbanken. Die krijgen een plaatsje aan het kantoor van brouwer AB InBev in Leuven. De grote 3D-printer van het Limburgse bedrijf The One Project werd vandaag, op Wereldmilieudag, bij AB InBev geplaatst.

De brouwer werkt al langer samen met de organisatoren van Tomorrowland, de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM en materiaalinzamelings- en recyclagebedrijf Fost Plus om festivalgangers te sensibiliseren rond afval en recyclage. Zo kregen 25.000 kampeerders vorig jaar een blauwe zak voor PMD en een grijze zak voor restafval.

Flesopener

Wie tijdens het festival petflessen inleverde, kon ter plaatse een gratis flesopener in Tomorrowland-design laten printen. The One Project zette daarvoor een kleine 3D-printer in. Onlangs ontwikkelde het bedrijf een grote, mobiele machine waarmee ook grote objecten zoals zitbanken kunnen worden geprint. Die werd vandaag voor het eerst buiten de eigen fabriek in Genk ingezet.

Korrels

De 500 kilogram Tomorrowland-petafval worden eerst gerecycleerd tot 350 kilogram korrels waarmee de printer aan de slag gaat. Voor een grote zitbank zijn 35 kilogram korrels nodig.

De mobiele 3D-printer zal tijdens de zomer actief zijn op de festivals Tomorrowland en Pukkelpop en in september gedemonstreerd worden aan essenscia, de federatie van de chemische industrie.

Voor AB InBev past het proefproject in zijn wereldwijde duurzaamheidsdoelstellingen. Daarbij onder meer de doelstelling om tegen 2025 honderd procent van de verpakkingen uit herbruikbaar of gerecycleerd materiaal te laten bestaan.