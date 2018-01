Afkicken van je smartphone? 5 tips

Wil jij ook wat doen aan je smartphonegebruik? Je bent niet de enige. Zes op de tien twintigers en dertigers willen dat onder controle houden. Maar hoe kan je je smartphonegebruik bijsturen? Enkele tips.

1. Verwijder apps

Als je vind dat sociale media apps als Facebook en Instagram te veel kostbare tijd innemen, overweeg dan om ze van je smartphone te verwijderen. Is het echt nodig om daar iets te bekijken, dan kan je dat nog altijd via je internetbrowser doen. Die extra handeling maakt de drempel nog iets groter.

2. Stop blauwe vinkjes

Op WhatsApp of Messenger kan je aan vinkjes zien of iemand een bericht heeft gelezen of niet. Zijn de vinkjes grijs, dan is het ongelezen. Blauw betekent dat het bericht wel gelezen is.

Ze lijken misschien onschuldig, maar eigenlijk beperken de vinkjes je vrijheid. Wie een blauw vinkje ziet, verwacht namelijk onmiddellijk een antwoord. Als je de vinkjes uitschakelt, kan je antwoorden op een moment dat jij daar zelf zin in hebt. Google vertelt je meteen hoe je ze kan uitschakelen.

3. Jarige? Stuur een oldskool kaartje

Facebook is zo vriendelijk om ons eraan te herinneren wanneer vrienden en familie jarig zijn. Maar eerlijk, de opgefleurde Facebookwensen met filmpjes en oude foto’s voelen toch wat onpersoonlijk aan.

Feliciteer jarigen daarom eens op de ouderwetse manier. Schrijf verjaardagen bij het begin van het jaar op een papieren kalender. Stuur de jarige dan een kaartje. Dat kan ook voor nieuwjaar of het huwelijk van je beste vriendin.

4. Smartphonevrije momenten

Plan smartphonevrije momenten in je agenda en probeer jezelf dan offline te amuseren. In plaats van naar je smartphone te grijpen kan je je loopschoenen aantrekken, een goed boek openslaan of met vrienden op café gaan. Probeer die momenten zonder smartphone ook elke keer een beetje te velengen.

5. Maak er een wedstrijd van

Niets zo asociaal om onder vrienden of familie op je smartphone te scrollen, zeker wanneer je niet de enige bent in het gezelschap die dat doet. Ga daarom samen de uitdaging aan om je smartphone minder te gebruiken en maak er een wedstrijd van. Doe je iets samen met vrienden? Leg dan alle smartphones bij elkaar. Wie er het eerst naar zijn telefoon grijpt, trakteert.

Op zoek naar meer tips om je smartphonegebruik te verminderen? Op de website van ‘Kop Op’ vind je er nog veel meer, afhankelijk van je eigen mobiele profiel. Ken je dat nog niet? Doe dan hier de test.