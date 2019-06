Actrice Nora Tilley (67) overleden na strijd tegen ALS

De Vlaamse actrice Nora Tilley (67) is overleden. Dat meldt haar familie. Ze leed aan de ongeneeslijke spierziekte ALS en had om euthanasie gevraagd. Tilley is onder meer bekend van rollen in tv-series als 'De Collega's', 'Wittekerke' en 'Thuis'.

Tilley verwierf eind jaren zeventig bekendheid in Vlaanderen door haar rol als "dactylo" Carolien Van Kersebeke in de populaire BRT-dramareeks 'De Collega's' (1979). Later speelde ze met enkele 'Collega's' ook in Het Pleintje (1986).

In de jaren negentig en begin jaren 2000 speelde ze in de Vlaamse soaps 'Wittekerke', 'Thuis' en 'Familie', en kreeg ze gastrollen in verscheidene andere series. In 'De Collega's 2.0' van Jan Verheyen speelde Tilley haar laatste rol. "Zo eindigt het waar het begonnen is: met de Collega's" zei ze daarover.

ALS

Tilley was ook actief in het toneel, onder meer bij het Mechels Miniatuur Theater, het Raamtheater en het Antwerpse gezelschap Theater aan de Stroom. Tilley heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze dodelijk ziek was. "Ze is het gezicht geworden van de ALS-Liga, de patiëntenorganisatie die wetenschappelijk onderzoek ondersteunt en gratis hulpmiddelen ter beschikking stelt zoals de gesofisticeerde rolstoel waarmee Nora zich verplaatste", zo klinkt het in een persbericht van de familie. "Ze was ook heel verontwaardigd dat wie een handicap krijgt na zijn 65 jaar, geen recht heeft op vele tegemoetkomingen."

"Ik heb ervoor gekozen om van de weinige tijd die me rest het beste te maken" zei Tilley. "Elke minuut duurt een uur. Ik ben mezelf gebleven. De ziekte heeft niet gewonnen. Ik heb gewonnen!"

Uitvaart

"Nora leed aan ALS (Amyotrofische Laterale Sclerose) en vroeg euthanasie, een beslissing die ze al had genomen toen de ziekte in april vorig jaar werd vastgesteld. Nora had haar grenzen al een paar keer verlegd, maar toen na het gebruik van armen en benen ook haar stem wegviel, nam ze het voor haar onvermijdelijke besluit", zo geeft de familie nog mee.

De uitvaartdienst voor Nora Tilley volgt op zaterdag 29 juni in het crematorium in Holsbeek in besloten kring.