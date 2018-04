Acteur Verne Troyer overleden

Acteur Verne Troyer, die bekend werd als Mini-Me, de kloon van Dr. Evil uit de 'Austin Powers'-films, is overleden. Dat maakte zijn familie via sociale media bekend. Een bericht op zijn Facebook-pagina bevestigt zijn overlijden, "met groot verdriet en een gebroken hart". Troyer werd 49.

Troyer, die 81 centimeter klein was vanwege een genetische afwijking die dwerggroei veroorzaakte, speelde de kloon van de kwaadaardige Dr. Evil in de film 'Austin Powers: the spy who shagged me' uit 1999 en de sequel uit 2002. Hij had bijrollen in tientallen andere films en tv-shows, en verscheen regelmatig in realityshows.

"Ook al was hij klein van gestalte, hij gaf niet op om meer deuren voor hemzelf en anderen te openen dan iemand zich ooit kon voorstellen", schrijft de familie.

Troyer gaf in het verleden publiekelijk toe dat hij alcoholproblemen had. In een bericht op 3 april op Instagram schreef de familie dat hij medische verzorging kreeg. In de post van gisteren staat dat hij "vocht en won, vocht en nog meer vocht, maar dat het deze keer helaas te veel was." Een specifieke doodsoorzaak vermeldde de familie niet.