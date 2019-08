Acteur Peter Fonda (79) overleden

De Amerikaanse acteur Peter Fonda, die bekendheid verwierf met zijn rol in de cultfilm ‘Easy Rider’ uit 1969, is vrijdagochtend thuis op 79-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn entourage bekendgemaakt.

"Het is met groot verdriet dat we het nieuws delen dat Peter Fonda is overleden. Hij is vrijdag in zijn huis in Los Angeles, omringd door familie, vredig heengegaan”, melden de nabestaanden in een korte verklaring. Fonda overleed aan de gevolgen van longkanker.

“Terwijl we rouwen om het verlies van deze lieve en gracieuze man, willen we ook dat iedereen zijn ontembare geest en liefde voor het leven viert”, besluit de Fonda-familie de verklaring. “Ter ere van Peter, hef alsjeblieft een glas op vrijheid.”

‘Easy Rider’

Fonda werd vooral beroemd door zijn rol van Wyatt in de roadmovie ‘Easy Rider’ uit 1969. Fonda deed voor deze film ook de productie en schreef het scenario, waarvoor hij een Oscarnominatie kreeg. De film werd voor het relatief bescheiden bedrag van 400.000 dollar gemaakt en leverde door de jaren heen tientallen miljoenen op.

In 1997 werd Fonda opnieuw voor een Oscar genomineerd voor beste acteur in ‘Ulee’s Gold’. Voor zijn hoofdrol in die film won hij een Golden Globe Award.

Peter is de broer van Jane Fonda en zoon van Henry Fonda, beiden ook beroemde acteurs.