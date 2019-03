Acteur Luke Perry (52), 'Dylan' uit Beverly Hills 90210, overleden

De Amerikaanse acteur Luke Perry (52) is maandagochtend in het St. Joseph's Hospital in Burbank overleden. Volgens zijn woordvoerder werd de acteur, onder andere bekend van de Amerikaanse populaire televisiereeksen "Beverly Hills 90210" en "Riverdale", getroffen door een zware hersenbloeding. Zijn laatste uren was hij omringd door zijn kinderen, zijn verloofde, zijn ex-vrouw, zijn moeder en naaste familieleden en vrienden. Afgelopen woensdag kreeg hij thuis in Sherman Oaks in Californië een beroerte en werd hij met spoed naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij sindsdien verbleef.

"De familie is dankbaar voor de massale steunbetuigingen en gebeden, die Luke van over de hele wereld heeft ontvangen, en vraagt om respect voor de privésfeer in deze tijd van grote droefheid", klinkt het. De zender Fox had pas vorige week een reboot van de serie "Beverly Hills, 90210" aangekondigd met de originele acteurs van weleer Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green en Tori Spelling. Enkel Shannen Doherty en Perry ontbraken.

De vertolkers zouden elkaar bijna 20 jaar na het einde van de originele tienersoap uit de jaren 90 terugzien. Of die reboot toch zal doorgaan, was maandag nog niet duidelijk. De originele reeks rond een groepje jonge mensen in Zuid-Californië liep in de VS vanaf 1990 tien jaar lang in bijna 300 afleveringen. "90210" - de postcode van de rijke stad Beverly Hills middenin Los Angeles - werd een van de bekendste postcodes ter wereld. De reeks werd geproduceerd door de vader van Tori Spelling, Aaron Spelling (1923-2006), een van de succesvolste tv-producers in Hollywood.

Perry was bezig aan opnames voor de televisiereeks "Riverdale" en vertolkte een rol in een film van regisseur Quentin Tarantino over Charles Manson, "Once Upon a Time in Hollywood", die nog moet verschijnen.