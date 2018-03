Acteur Frank Aendenboom (76) overleden

De Vlaamse acteur Frank Aendenboom is in de nacht van 30 op 31 maart onverwachts overleden in zijn slaap. Dat meldt zijn kleindochter. Hij werd 76 jaar.

Aendenboom is onder meer bekend van zijn rollen in de jeugdreeksen 'Johan en de Alverman' (1965) en 'Dirk van Haveskerke' (1978), maar meer recent was hij te zien in onder meer 'Lili en Marleen' (1994-2010), 'Matroesjka's' (2005) en 'Crimi Clowns' (2012).

Daarnaast verscheen hij ook in meer dan veertig films, waaronder 'De leeuw van Vlaanderen' (1985), 'Hector' (1987) en 'Frits & Freddy' (2010). In september 2014 kondigde hij aan dat hij zou stoppen met acteren.