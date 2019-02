De Britse acteur Clive Swift, beter bekend als Richard Bucket uit de de populaire reeks Keeping Up Appearances, is op 82-jarige leeftijd overleden. Dat melden Britse media. Swift was kortstondig ziek en stierf in het bijzijn van zijn familie.

Swift werd geboren op 9 februari 1936 in het Britse Bootle. Hij studeerde Engelse literatuur en debuteerde in 1965 als acteur. Zijn bekendste rol is die van Richard Bucket in de serie Keeping Up Appearances, die ook in ons land werd uitgezonden.