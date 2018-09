De Amerikaanse acteur Burt Reynolds is op 82-jarige leeftijd overleden, zo hebben meerdere Amerikaanse media op gezag van zijn agent Todd Eisner vandaag gemeld. Reynolds schitterde in iconische films zoals 'Smokey and the Bandit' and 'The Longest Yard'.

Geboren op 11 februari 1936, maakte Reynolds in 1961 zijn filmdebuut. Zijn rol in 'Deliverance' (1972) betekende zijn doorbraak. De acteur was ook te zien 'Boogie Nights' uit 1997 van Paul Thomas Anderson.

Reynolds overleed vandaag aan hartfalen.