Acteur Bernard Verheyden is op 79-jarige leeftijd overleden. Hij raakte in de jaren '90 vooral bekend door zijn rol als Bompa Lawijt in de VTM-serie 'Chez Bompa Lawijt'.

Verheyden leed aan dementie en werd al jaren verzorgd. Hij is vannacht in zijn slaap overleden.

De acteur was ook een vaste waarde in het moppenprogramma HT&D. Bernard was getrouwd met Denise Zimmermann, zijn tegenspeelster in Bompa. Zij overleed in 2004.

Herinner jij je de hilarische intro nog?