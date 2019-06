Achtbaan 'Fury' geopend in Bobbejaanland: zo ziet ritje eruit

In Bobbejaanland is gisteren achtbaan ‘Fury’ geopend, de nieuwe triple launch coaster van de Duitse fabrikant Gerstlauer. Met een topsnelheid van 106,6 kilometer per uur is Fury de snelste achtbaan van de Benelux.

“De layout van de rollercoaster is op maat gemaakt”, klinkt het bij Yves Peeters, algemeen directeur van Bobbejaanland. “Het hoogste punt van de baan is maar liefst 43 meter en er zitten gigantisch veel verrassingen in het baanverloop. Daarnaast pakken we uit met een wereldprimeur. De bezoekers die dat wensen kunnen de rit ook afleggen in achterwaartse kijkrichting.”

De nieuwe attractie staat in een nieuw themagebied, van twee hectare groot, omringd door sterkhouders Sledge Hammer en Typhoon. Ook deze beide attracties werden in een nieuw kleedje gestoken, passend in het overkoepelende thema ‘Land of Legends’.

Gisteren vond een soft-opening plaats van Fury voor genodigden, vandaag is de achtbaan exclusief geopend voor abonnementenhouders. Vanaf morgen is de coaster voor het brede publiek beschikbaar.