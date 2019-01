Abonneren op Netflix niet meer mogelijk via Apple

Netflix laat gebruikers van Apple-toestellen niet langer toe om via iTunes of de App Store een abonnement te nemen op de streamingdienst. Dat meldt nieuwswebsite Business Insider.

Apple vraagt Netflix dertig procent van de inschrijvingskosten die iOS-gebruikers betalen voor een abonnement op Netflix. In het tweede jaar is dat nog vijftien procent.

Netflix wil niet langer zo’n hoge kosten betalen aan het bedrijf achter de iPhone en zet de mogelijkheid dus stop. Netflix hoopt zo honderden miljoenen te besparen. Zo brachten de inschrijvingen via Apple-toestellen Netflix vorig jaar zo’n 750 miljoen euro op, waarvan ze 250 miljoen euro meteen aan Apple verschuldigd waren.

Het is voorlopig onduidelijk of Netflix nu veel gebruikers zal mislopen of dat die mensen zich op een andere manier zullen abonneren op de populaire streamingdienst.