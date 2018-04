Abba neemt na 35 jaar nieuwe muziek op

De Zweedse popgroep Abba heeft voor het eerst in 35 jaar nieuwe muziek opgenomen. Dat heeft de band bekendgemaakt. “Het voelde alsof de tijd heeft stilgestaan en we gewoon even op vakantie zijn geweest”, zeggen de Abba-leden.

Abba, het acroniem van Agnetha, Björn, Benny en Anni-Frid, heeft twee nieuwe nummer opgenomen. "We mogen dan wel op leeftijd zijn, de muziek is nieuw. En het voelt goed", zeggen ze.

Een van de nieuwe nummers, 'I Still Have Faith In You', zal voorgesteld worden in een televisiespecial van de zenders NBC en BBC. De uitzending daarvan is gepland voor december.

Het zullen echter niet de echte Abba-leden zijn die daar op het podium staan, maar een hologram. Fans die nog hoopten dat de bandleden ooit weer live zouden optreden, kunnen die hoop dus weer opbergen. "Dat zal niet gebeuren", klonk het.

Eurovisiesongfestival

In 1981 dook Abba de laatste keer de studio in, om het album ‘The Visitors’ op te nemen. Even later, in 1983, laste de groep een pauze in, maar die leidde uiteindelijk tot het uiteenvallen van de popgroep.

Abba verkocht meer dan 400 miljoen platen tussen 1972 en 1982. Hun internationale doorbraak kwam er in 1974, toen Abba het Eurovisiesongfestival won met ‘Waterloo’.