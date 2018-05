Aantal tv-aansluitingen daalt

Voor het eerst in jaren is er in Vlaanderen een lichte daling van het aantal tv-aansluitingen, ongeveer een halve procent. Een mogelijke verklaring is dat vooral jongeren alles via het internet bekijken.

In Amerika groeit het aantal mensen die geen tv-aansluiting neemt. Ze hebben zelfs een naam voor de groep, de ‘cord-cutters’. Ze knippen de kabel figuurlijk door. In ons land is het fenomeen nog niet zo bekend.

Volgens de Universiteit van Gent denkt vijf procent van de twintigjarigen aan cordcutting, maar ook hier gebeurt dat vooral in de VS en niet bij ons.

In ons land daalde het aantal tv-aansluitingen voor het eerst. Een mogelijke verklaring is dat vooral jongeren alles via streamingsdiensten, zoals Netflix, bekijken. Het is wel nog afwachten of die trend zich zal doorzetten.