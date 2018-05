Aanslag Manchester herdacht met muziek

3.500 mensen hebben gisterenavond samen gezongen in Manchester om de slachtoffers te herdenken van de bomaanslag vorig jaar, na een concert van Ariana Grande. Er vielen die avond 22 doden en honderden gewonden. Op het zangfeest gisteravond waren geen grote sterren aanwezig, wel een koor met alleen overlevenden van de aanslag.

Voor het kippenvelmoment van de avond zorgde het Manchester Survivors Choir. Het koor bestaat uit overlevenden van de aanslag in Manchester, allemaal mensen zonder link, die elkaar via sociale media gevonden hebben. Het zijn lotgenoten die van muziek houden en samen willen zingen. Dat bewees het veelzeggende 'Rise Up' van de Amerikaanse zangeres Andra Day.

Er stonden gisterenavond geen grote sterren op het podium. Wel hebben verschillende, bekende inwoners van Manchester een videoboodschap opgenomen ter ere van de herdenking. Een van hen is de Vlaamse voetballer Vincent Kompany, de aanvoerder van Manchester City.