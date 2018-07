Aandeel Facebook duikt bijna 20 procent lager

Het aandeel van Facebook is bij de opening van de beurs op Wall Street zowat 20 procent lager gedoken. In één klap verdampte 120 miljard dollar aan beurswaarde, berekende Bloomberg.

Nog nooit verloor een bedrijf aan de Amerikaanse beurs meer waarde in één dag. Ter vergelijking: bij de beurscrash van Black Tuesday in 1929 ging omgerekend 200 miljard dollar in totaal verloren. Topman Mark Zuckerberg zag zijn papieren vermogen met 15 miljard dollar dalen. Zijn vermogen wordt nu op 71 miljard geschat, waarmee hij wel een aantal plaatsen zou moeten inleveren in de miljardairsindex van Bloomberg. Na een klein half uur handelen stond het aandeel nog altijd op een verlies van meer dan 18 procent.

Het bedrijf kwam gisteren met slechter dan verwachte halfjaarresultaten. Het privacyschandaal rondom Cambridge Analytica lijkt de socialenetwerksite duidelijk te hebben geraakt, want de groei van het klantenbestand en van de omzet viel tegen.

Naast Facebook was er voor beleggers nog een hele stroom aan ander bedrijfsnieuws te verwerken. Over de gehele linie lieten de beurzen in New York in de vroege handel een gemengd beeld zien. De leidende Dow-Jonesindex stond 0,4 procent in de plus op 25.504 punten. De breder samengestelde S&P 500 zakte daarentegen 0,3 procent tot 2837 punten. De technologiebeurs Nasdaq ging onder druk van Facebook 1 procent omlaag tot 7857 punten.

Ook de aandelen van Twitter en Snap gingen vandaag lager op de beurs. Apple, tot nu toe één van de slechtst presterende techaandelen, hield daarentegen wel stand.

Chipleverancier Qualcomm zag definitief af van een overname van de Nederlandse branchegenoot NXP, nadat de Chinese toezichthouder geen toestemming gaf voor de inlijving. Het aandeel Qualcomm noteerde daarop 5,6 procent hoger. Het eveneens in New York genoteerde NXP leverde juist 6 procent in.