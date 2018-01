Aalst: eerste prins carnaval met beperking

In Aalst is Alex De Kegel voor het komende jaar verkozen tot prins carnaval. De 24-jarige lijdt aan een hersenverlamming en is de eerste prins carnaval van Aalst met een beperking. De Kegel neemt de fakkel over van Raf Sidorski.

De Kegel haalde het van tegenkandidaat Peter Van Keer met een totaal van 884 punten. De prins werd gekozen aan de hand van een stemronde met televoting, een proef over de kennis van Aalst en de score van een carnavalsjury. De twee kandidaten kruisten ook tijdens een muziekshow de degens.

"Er is luid gezongen, maar het waren prachtige liedjes. De kandidaten waren creatief, op en top carnaval", zegt burgemeester Christoph D'Haese (N-VA).

“Veel voor gedaan”

"Het is onbeschrijflijk dat dit kan. Ik heb er heel veel voor gedaan", reageert De Kegel. De 24-jarige Aalstenaar is lid van carnavalsgroep Eirg. Hij kreeg bij zijn aanstelling een traditionele scepter, die hij een jaar lang mag vasthouden. Op zondag 11 en maandag 12 februari 2018 mag hij hem alvast bovenhalen voor de traditionele carnavalstoet in Aalst.

De Kegel is geboren met een beperking. Hij lijdt aan spastische diplegie, een hersenverlamming. Het maakt van hem de eerste prins carnaval ooit met een beperking.

Foto: Facebook Alex De Kegel (midden)

