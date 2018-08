70's of 80's? Joe maakt vanaf nu radio op maat

Joe lanceert vandaag twee nieuwe zenders met 70’s- en 80’s-muziek die zowel online als via DAB+ te beluisteren zijn: Joe 70’s en Joe 80’s. Op deze nieuwe zenders kan iedereen non-stop luisteren naar de beste hits uit de jaren 70, de jaren 80 en op de hoogte blijven van de actualiteit met nieuws- en weerupdates én de ochtendshow.

De radiozender zorgt met de twee nieuwe zenders voor een primeur in Vlaanderen: wie fan is van muziek uit deze twee decennia maar de ochtendshow niet wil missen kan er dus ook Sven & Anke op volgen. Luisteraars van de nieuwe zenders krijgen alle actuagesprekken uit de ochtendshow te horen, maar alle muziek is wel aangepast naar de beste hits uit de 70’s en de 80’s. De ochtendshow van Joe is dus voortaan op drie zenders te horen.

Sven Ornelis, Joe-dj: “Voor mij is dit even revolutionair als toen ik voor de eerste keer een radioshow maakte waarbij ik zelf achter de knoppen stond en alles zelf technisch kon bedienen. We zijn er met onze ochtendshow nu op drie zenders en je kan zelf de muziek kiezen die je wil horen, hoe leuk is dat?”

An Caers, directeur radio: “We weten dat 7 op de 10 luisteraars meer themazenders wil rond bepaalde muziekstijlen of specifieke inhoud, dus dit is een eerste stap om tegemoet te komen aan die vraag. Wie fan is van de 70’s of de 80’s én van Sven & Anke, kan vanaf nu opstaan met zijn vertrouwde ochtendshow en ervoor, erna en tijdens enkel de beste hits horen uit dat decennium.”