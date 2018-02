700.000 mensen willen oude snapchat terug

Meer dan 700.000 mensen hebben een petitie ondertekend waarin ze vragen aan Snapchat om terug te keren naar de vroegere versie. Snapchat voerde vorige week een update uit, maar heel wat gebruikers zijn er dus niet tevreden mee.

In de nieuwe update worden berichten van media en vrienden gescheiden. De Stories staan niet meer bij de media, maar boven de individuele snaps en berichten van vrienden. Meer dan 715.000 mensen hebben deze petitie ondertekend.

“Sinds de update van Snapchat, vinden veel gebruikers dat het niet gemakkelijker is om de app te gebruiken, maar net moeilijker”, zegt de oprichter van de petitie Nic Rumsey op de website. “Er is een algemeen gevoel van ergernis bij de gebruikers. Veel elementen zijn nutteloos.”

Snapchat reageert in The Guardian dat de nieuwe updates altijd even wennen zijn, “maar we hopen dat gebruikers de veranderingen uiteindelijk gaan waarderen.”