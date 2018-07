63 dealers gepakt op Tomorrowland

De federale politie heeft op muziekfestival Tomorrowland in totaal 63 dealers opgepakt. Twee onder hen zijn aangehouden, de 61 anderen zullen later nog voor de correctionele rechtbank verschijnen. De politie benadrukt dat de vangst te danken is aan de goede samenwerking met de organisatie.

Na de twee weekends waarop het festival is doorgegaan, maakt de federale politie een eindverslag op. Naast de dealers werden ook 430 festivalgangers gepakt met 'gebruikershoeveelheden' drugs. Door de nultolerantie die op het terrein wordt gehanteerd, zijn zij van het festivalterrein verwijderd.

Verspreid over de twee weekends (20-22 en 27-29 juli) mocht Tomorrowland 200.000 festivalgangers verwelkomen. Er werd al snel geklaagd over een grote hoeveelheid diefstallen van smartphones op het terrein.

Vooral een voorval op de laatste vrijdagavond van het festival sprak tot de verbeelding: dieven zouden pepperspray in het publiek hebben gespoten, om daarna van de verwarring gebruik te maken en de slachtoffers te bestelen. De federale politie heeft verschillende verdachten op het oog, maar benadrukt dat het onderzoek nog loopt.