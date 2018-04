61.000 Belgen getroffen: ben jij erbij?

Naast de gegevens van miljoenen Amerikanen, zijn ook die van 61.000 Belgen gelekt in het Facebookschandaal. Hoewel de vraag nu rijst over welke accounts het gaat, wil Facebook daar nog niets over kwijt. Het bedrijf zal maandag pas vertellen of je gegevens in verkeerde handen zijn beland.

In totaal zijn 87 miljoen mensen getroffen, het overgrote deel van hen komt uit de VS. Toch zijn er ook 60.957 Belgen betrokken, die in 2014 een account hadden op het sociale netwerk.

Facebook communiceert dus wel over het aantal getroffen mensen, maar weigert voorlopig te zeggen over wie het gaat. Daarvoor is het nog wachten tot maandag.

Pas maandag

“Op 9 april verschijnt er op ieders account een link. Als je daar op klikt, kan je zien welke apps je gebruikt en welke informatie je deelt met die apps. Als er apps zijn die je niet langer wil gebruiken, kan je die dan ook verwijderen”, zegt Facebook in een persbericht. “Tegelijkertijd zullen we ook zeggen of je informatie is gedeeld met Cambridge Analytica.”

Cambridge Analytica

En dat laatste bedrijf speelt een cruciale rol in het hele schandaal. Het kreeg namelijk alle gegevens doorgespeeld van een developer, die op zijn beurt in goed vertrouwen de gegevens had gekregen van Facebook. Cambridge Analytica misbruikte de gegevens om de presidentsverkiezingen van 2016 in de VS te beïnvloeden, het databedrijf werkte nauw samen met het campagneteam van Trump.

CEO Zuckerberg beet gisteren in het stof. In een telefoongesprek met journalisten over de hele wereld gaf hij toe dat er grote fouten zijn gemaakt. Uit het gesprek blijkt duidelijk dat het alle hens aan dek is bij Facebook, dat al weken gigantische verliezen lijdt op de beurs.

Bekijk ook: