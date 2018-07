6 tips om je gsm in leven te houden op festivals

Rock Werchter opent morgen zijn deuren. Hoewel veel festivalgangers uitkijken naar hun vierdaagse verblijf op de festivalweide, struikelen ze vaak over één grote frustratie: de batterij van hun smartphone houdt het geen vier dagen vol. Om lange wachtrijen aan herlaadpunten te vermijden, geeft Kris Bielen, service trainer bij Apple Premium Reseller Switch 6 tips om je smartphone in leven te houden tijdens de festivals.

1. Schakel nutteloze apps uit

“Op je smartphone staan vaak heel wat apps die je niet nodig hebt tijdens het festival. Ook al gebruik je ze niet actief, toch kunnen ze op de achtergrond vaak nog data downloaden. En dat vreet energie”, stelt Bielen van Switch.

Om zicht te krijgen op de apps die je batterijpercentage grondig toetakelen, raadpleeg je best de functie “batterijgebruik” op je smartphone. Daar zie je welke apps het meest energie vreten en dus best uitgeschakeld worden.

2. Gebruik een donker scherm en zet meldingen uit

“Op de festivalweide kijk je best naar de shows en niet naar je scherm. Moet je je smartphone dan toch even raadplegen om een vriend te kunnen vinden, doe je dat best op een zo donker mogelijk scherm. Een helder scherm verbruikt immers veel batterij,” zegt Bielen. Bovendien zet je je meldingen best uit, omdat zij automatisch je scherm doen oplichten.

3. Schakel je locatie- en bluetoothverbinding uit

“Locatievoorzieningen en bluetooth zijn twee typische smartphonefuncties die je batterij meteen naar beneden krijgen,” geeft Bielen aan. “Aangezien je de podia en drankstandjes perfect kan vinden zonder je GPS te gebruiken, zet je locatievoorzieningen dus best uit. En met al die muziek om je heen, zal je ook geen gebruik moeten maken van je bluetooth speakers. Ook je bluetooth verbinding kan je dus gerust uitzetten.”

4. Hou je smartphone koel

Het zal een warme Werchter worden. En dat is nadelig voor je smartphone én de batterij. “Hoe warmer je smartphone en dus je batterij, hoe sneller je batterij leegloopt. Probeer je smartphone dus op een koele plek te bewaren: in de schaduw, een lichte broek of misschien zelfs je koelbox.”

5. Gebruik de besparingsmodus

Kris Bielen: “Sommige typische smartphonefuncties, zoals e-mails ophalen, spraakbesturing en apps automatisch updaten, heb je niet nodig tijdens een festival. Met de energiebesparingsmodus, een makkelijke functie op de iPhone en de meeste andere toestellen, worden deze typische smartphonefuncties minder vaak uitgevoerd of zelfs uitgeschakeld. Zeer handig dus om hier gebruik van te maken.”

6. Gebruik externe batterijen

“Externe batterijen zoals een powerbank zijn ook geen overbodige luxe. Vaak kan je je smartphone daarmee minstens één keer volledig opladen”, stelt Bielen. “Als je het onhandig vindt om met een powerbank en een smartphone in je broek op de weide rond te lopen, kan je trouwens ook een beschermhoes met een geïntegreerde batterij kopen.”