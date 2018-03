5.000 lopers deden mee aan Q-run to you

Gisteren liepen 5.000 enthousiaste lopers letterlijk naar elkaar toe op de Q-Run To You in Aalst. Dat deden ze op een magisch verlicht loopparcours van ongeveer vijf kilometer vol beleving. 1.500 neonlichten, 30.000 glowsticks, 1000 lichtgevende kegels, muziek en heel wat flashy outfits kleurden de straten van de Ajuinenstad.

Na de avondrun trok Regi samen met OT het feestje op gang in de Florahallen. Ook Kenn Colt en Qmusic-dj’s Maarten Vancoillie en Bart-Jan Depraetere draaiden een set. Het was de tweede editie van de Q-Run To You.

Tussen de 5000 lopers waren er ook heel wat bekende gezichten. Zo kreeg het Qmusic-ochtendtrio Sam De Bruyn, Heidi Van Tielen en Wim Oosterlinck tijdens de run gezelschap van onder andere Marie Verhulst, Andy Peelman, Sieg De Doncker, Henny Seroeyen en heel wat Qmusic-collega’s zoals Maarten Vancoillie, Dorothee Dauwe, Maureen Vanherberghen, Vincent Fierens en Jolien Roets.